„Dramatisch überschritten“

Während in Berlin der Dieselgipfel über die Bühne geht, sorgt am Mittwoch ein Bericht für neues Ungemach. Diesem zufolge fallen auch die neuesten Dieselmodelle bei Abgastests durch. Zu diesem Schluss kommt ein Test der Deutschen Umwelthilfe (DUH) von 75 Diesel-Pkws, über den die „Bild“ (Mittwoch-Ausgabe) berichtete. Die Grenzwerte würden „massenhaft und dramatisch überschritten“, so der Testleiter Axel Friedrich. Der Gipfel selbst wurde kurzfristig vom Verkehrs- ins Innenministerium verlegt. Seit der Früh gab es Proteste von Umweltschützern.

Lesen Sie mehr …