Mehr Umsatz und Gewinn für AMAG

Eine sehr positive Bilanz hat die AMAG mit Sitz in Ranshofen (Oberösterreich) für das erste Halbjahr gezogen. Höhere Aluminiumpreise und mehr Umsatz brachten ein Ergebnis nach Steuern von 37,6 Mio. Euro, so AMAG-Chef Helmut Wieser heute in einer Aussendung.

