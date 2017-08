Heilige Rosalia in Neusiedl „geköpft“

In Neusiedl am See (Burgenland) ist eine Statue der heiligen Rosalia auf dem Hauptplatz „geköpft“ worden. Laut der Neusiedler Kulturstadträtin Isabell Lichtenberger (SPÖ) fehlt vom Kopf der Figur jede Spur.

