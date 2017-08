Champions League: Salzburg muss in „Hexenkessel“

Meister Red Bull Salzburg ist heute (20.45 Uhr, live in ORF eins) im Rückspiel der Champions-League-Qualifikation in Rijeka gefordert. Nach dem 1:1 im Hinspiel muss zumindest ein Tor her, um den Aufstieg zu schaffen. Das Stadion Rujevica ist aber eine kleine Festung, die Kroaten in Heimspielen seit über zwei Jahren ungeschlagen. „Für uns gilt es, in einem Stadion zu bestehen, in dem 6.000 Fans eine Stimmung wie 60.000 machen werden“, sagte Trainer Marco Rose. „Wir wissen, dass uns ein schwieriger Gegner und eine heiße Atmosphäre erwarten“, meinte Duje Caleta-Car.

