Tropische Nacht: Wien bundesweit Spitzenreiter

Österreich hat in der Nacht auf heute wieder eine Tropennacht überstanden. Als solche gilt, wenn an einem Ort die Mindesttemperatur nicht unter 20 Grad Celsius fällt. Das war laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik an 79 Messstellen der Fall. Jene in Wien waren die Spitzenreiter.

Mehr dazu in wien.ORF.at