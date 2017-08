Einweisung für Mutter nach Bluttat

Heute ist jene Mutter in Wels (Oberösterreich) vor Gericht gestanden, die im Februar in Nußdorf am Attersee (Bezirk Vöcklabruck) ihren neunjährigen Sohn getötet haben soll. Das Urteil der Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher ist rechtskräftig.

