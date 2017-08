SPÖ-Wahlprogramm auf klassische Zielgruppen zugespitzt

Eine Refokussierung auf klassische SPÖ-Zielgruppen wie Arbeiter und Pensionisten sehen Politikexperten im SPÖ-Wahlprogramm. „Für die SPÖ ist das eine Chance, endlich wieder auf Felder zu kommen, wo sie punkten kann“, sagte heute der Politikexperte Thomas Hofer. „Die Kampagne läuft derzeit nicht rund, und die SPÖ wird das nicht in der Sicherheitspolitik gewinnen.“

„Anwalt der Geknechteten und Unterdrückten“

Dass sich die SPÖ deshalb verstärkt Themen wie Jobgarantie, Entlastungen für niedrigere Einkommen und sicheren Pensionen widme, sei die „klassische Vorgangsweise“. Der zentrale Kampagnenslogan „Ich hol mir, was mir zusteht“ wird laut Hofer noch für einige Diskussionen sorgen.

Der Politikexperte sieht darin die Fortsetzung der „Erzählung“ von 2008, als es bei Demonstrationen infolge der Finanzkrise „Wir zahlen nicht für Eure Krise“ hieß. Hofer spricht von einer „Zuspitzung auf die SPÖ-Zielgruppe“ - die SPÖ quasi als „Anwalt der Geknechteten und Unterdrückten“.

Dass im Slogan der SPÖ, die für gewöhnlich auf Solidarität bedacht ist, Egoismus mitschwingt, bedeutet für Hofer keinen Widerspruch. „Mehr Gerechtigkeit, aber für mich“ ergebe aus der Sicht einer Pensionistin, die seit Jahren nur die Inflationsabgeltung erhalten hat, oder eines Arbeiters, der Reallohnverluste hinnehmen musste, Sinn.

Man versuche einer Stimmung, wonach der Staat „gefälligst für mich zu sorgen hat“, Rechnung zu tragen. Für einen amtierenden Bundeskanzler sei das eine Gratwanderung, weil sich schnell die Frage stelle, wer das Land die letzten Jahre eigentlich regiert hat.

„Seriös, aber riskant“

Der Kommunikationsberater und frühere SPÖ-Kanzlersprecher Josef Kalina sieht im SPÖ-Wahlprogramm eine Erweiterung und Vertiefung von Kerns „Plan A“. „Das ist eine positive, aber auch riskante Strategie, weil man genau sagt, was man vorhat.“ Das Wahlprogramm gehe bis in die Maßnahmen. „Das ist seriös, aber birgt das Risiko, dass es en detail zerpflückt wird.“ Für die Wähler sieht Kalina dadurch die Chance, „dass man präzise weiß, was die vorhaben“.

Die Pannen in der bisherigen SPÖ-Wahlkampagne will Kalina, der selbst bei etlichen SPÖ-Kampagnen dabei war, nicht überbewerten. Nach der Aufkündigung der Koalition durch die ÖVP sei nicht alles gutgegangen, jetzt müsse die Neuorientierungsphase aber vorbei sein. Die wichtigsten Gesprächsthemen der Österreicher seien derzeit Hitze und Urlaub, erst Anfang September gehe es wirklich los.