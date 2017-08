„Mehr Netto vom Brutto“

Offiziell soll das „Programm für Wohlstand, Sicherheit & gute Laune“ erst am Donnerstag abgesegnet werden - der Inhalt des mittlerweile auch von der SPÖ als „Entwurf“ veröffentlichten Wahlprogramms ist allerdings bereits weitgehend bekannt. So soll sich etwa der Slogan „Ich hol mir, was mir zusteht“ durch die Kampagne ziehen, mit „mehr Netto vom Brutto“, „gleiche Chancen“ für Frauen und „sichere Pensionen“ wird von Politologenseite gleichzeitig eine klare „Zuspitzung auf die SPÖ-Zielgruppe“ ausgemacht.

