Günstige Lösung für Industrie

Die deutschen Autohersteller sind beim Dieselgipfel am Mittwoch mit einem blauen Auge davongekommen. Die Vertreter der Industrie einigten sich mit der Politik auf - freiwillige - Softwareupdates für insgesamt fünf Millionen Dieselautos. Aufwendige und mehrere Milliarden teure Umrüstungen an der Motortechnik bleiben den Herstellern damit erspart. Dafür sicherten die Hersteller zu, die Kosten für die Nachrüstungen nicht an die Fahrzeugbesitzer weiterzugeben. Umwelt- und Verbraucherschützer orteten umgehend ein Einknicken der Politik vor der Autoindustrie.

Lesen Sie mehr …