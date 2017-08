Zweifel an Wahl in Venezuela: EU berät über Sanktionen

Nach der umstrittenen Abstimmung über eine verfassungsgebende Versammlung in Venezuela gibt es Hinweise auf Wahlbetrug. Der Techniklieferant Smartmatic erklärte heute, die Zahlen zur Wahlbeteiligung vom Sonntag seien „ohne jeden Zweifel manipuliert“ worden.

Die Differenz zwischen der tatsächlichen Zahl der abgegebenen Stimmen und der offiziellen Wahlbeteiligung betrage Schätzungen zufolge „mindestens eine Million“, hieß es seitens Smartmatic in London. Seit rund zehn Jahren liefert der britische Technologiehersteller die Wahlmaschinen für Venezuela.

Vier Mio. Stimmen in eineinhalb Stunden?

Zuvor hatte bereits die Nachrichtenagentur Reuters, die interne Daten der Wahlkommission einsehen konnte, von Zweifel an der Wahlbeteiligung berichtet. Dem Bericht zufolge hatten am Sonntag bis 17.30 Uhr 3,7 Millionen Menschen ihre Stimme abgegeben. Die Regierung hatte nach Schließung der Wahllokale eineinhalb Stunden später bekanntgegeben, dass 8,1 Millionen Venezolaner zur Wahl gegangen seien.

Die venezolanische Opposition kündigte einen neuen Protestmarsch an. Dieser „Marsch gegen den Betrug“ soll mit der ersten Sitzung der umstrittenen verfassunggebenden Versammlung zusammenfallen. Staatschef Nicolas Maduro erklärte inzwischen, er wolle die 545 Mitglieder bereits heute vereidigen.

EU berät über Sanktionen

Die US-Regierung hatte Maduro bereits am Montag als „Diktator“ bezeichnet und sein Vermögen in den USA eingefroren. Trumps Regierung hält sich auch einen Stopp der Ölimporte offen. Auch die EU berät über Maßnahmen gegen Venezuela. Allerdings zeichne sich bisher keine Mehrheit für Sanktionen ab, hieß es von Diplomaten in Brüssel. Vor allem Spanien und EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani fordern Strafmaßnahmen.

Seit Anfang April wird das von einer schweren Wirtschaftskrise getroffene Venezuela durch Unruhen erschüttert. Die großteils konservative Opposition kämpft für die Absetzung Maduros. Im Verlauf der gewaltsamen Auseinandersetzungen wurden bereits mehr als 120 Menschen getötet, alleine zehn am Rande der Wahl am Sonntag.