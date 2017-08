Vertrauen der Bürger in EU hat deutlich zugenommen

Ein Jahr nach dem „Brexit“ identifizieren sich einer Umfrage zufolge mehr Europäer mit der EU als je zuvor. 68 Prozent der Europäer sehen sich als EU-Bürger, wie aus einer heute veröffentlichen Frühjahrsumfrage der EU hervorging. Laut Eurobarometer-Studie vertrauen 42 Prozent der EU, im Vorjahr waren es nur 36 Prozent.

Das stärkste Vertrauen besteht in Lettland mit 65 Prozent. Am wenigsten vertrauen die Griechen der EU (22 Prozent). Österreich liegt mit 42 Prozent im Durchschnitt. Eine deutliche Mehrheit (56 Prozent) der EU-Bürger sieht die Zukunft der Europäischen Union positiv.

„Ort der Stabilität in einer unruhigen Welt“

Erstmals wurden in der Umfrage auch Bürger aus elf Nicht-EU-Ländern befragt. In den drei bevölkerungsreichsten Ländern China, Indien und den USA haben mindestens drei Viertel der Teilnehmer ein positives Bild von der EU. Generell werde die Europäische Union als „Ort der Stabilität in einer unruhigen Welt“ wahrgenommen, hieß es in der Auswertung der Umfrage weiter.

Auch der Euro gewinnt an Vertrauen: Fast drei Viertel der Befragten (73 Prozent) im Euro-Raum unterstützen die Gemeinschaftswährung, so viele wie seit 2004 nicht mehr. In sechs Ländern befürworten 80 Prozent oder mehr Bürger den Euro.