Lebensmittelriese Mondelez wechselt Chefin aus

Unter dem Druck einflussreicher Hedgefonds-Manager tauscht der US-Lebensmittelriese Mondelez seine Chefin aus. Die 64-jährige Irene Rosenfeld werde im November durch Dirk van den Put ersetzt, den Chef des kanadischen Pommes-frites-Herstellers McCain, teilte Mondelez heute mit. Rosenfeld bleibe aber bis Ende März 2018 Präsidentin des Verwaltungsrates.

Rosenfeld führte Mondelez (vormals Kraft) seit 2007. Seit einigen Monaten attackieren die Hedgefonds-Manager Nelson Peltz und Bill Ackmann die Konzernchefin: Sie fordern den Zusammenschluss mit einem weiteren Lebensmittelhersteller, um die Kosten zu senken und den Aktienkurs so zu steigern, dass die Aktionäre mehr für ihre Anteile bekommen. Peltz und Ackman sind dafür bekannt, sich in die Geschäfte der Unternehmen einzumischen, an denen sie beteiligt sind.

Rosenfeld hatte vergeblich versucht, den US-Schokoladeproduzenten Hershey zu kaufen. Ackman engagierte daraufhin Anfang dieses Jahres ein Headhunter-Büro, um nach Ersatz für Rosenfeld zu suchen. Die Anleger belohnten den angekündigten Wechsel: Der Aktienkurs stieg heute zunächst um 2,45 Prozent.