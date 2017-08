Europa League: Spielstand bei Limassol - Austria

Der Start in die Saison 2017/18 ist für die Austria bisher äußerst mühevoll verlaufen. Zwei Niederlagen in der Liga, im Cup erst ein Sieg nach Elferschießen und eine Nullnummer gegen AEL Limassol in der Qualifikation zur Europa League. Im Rückspiel heute (seit 18.00 Uhr MESZ) in Zypern müssen sich die Wiener und Trainer Thorsten Fink Mut machen und auf eine Steigerung, vor allem in der Offensive, hoffen.

Zwischenstand in sport.ORF.at/fussball