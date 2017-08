Jugend Rettet weist Vorwürfe zurück

Nachdem der Großteil der in der Flüchtlingsrettung im Mittelmeer aktiven Hilfsorganisationen die Unterschrift unter einen von der italienischen Regierung vorgelegten Verhaltenskodex verweigert hatte, ist mit der „Iuventa“ nun ein NGO-Schiff beschlagnahmt worden. Die zuständige Staatsanwaltschaft im sizilianischen Trapani bestätigte am Mittwochabend entsprechende Berichte. Im Raum stehe der Verdachts der Beihilfe zur illegalen Migration, was von der betroffenen NGO Jugend Rettet strikt zurückgewiesen wird.

