EU will Versammlung in Venezuela nicht anerkennen

Die EU hat offiziell erklärt, die am Sonntag in Venezuela gewählte verfassungsgebende Versammlung nicht anzuerkennen. Angesichts von Zweifeln an deren Repräsentativität und Legitimität rufe man Präsident Nicolas Maduro dazu auf, die Einrichtung der Versammlung zu stoppen, teilte die Außenbeauftragte Federica Mogherini heute Abend im Namen der Mitgliedsstaaten mit.

Zudem müssten alle politischen Gefangenen freigelassen werden. Für den Fall einer weiteren Verletzung demokratischer Prinzipien und Grundsätze der venezolanischen Verfassung drohte die EU indirekt Sanktionen an. „Die EU und ihre Mitgliedsstaaten sind bereit, ihre Reaktion schrittweise zu verstärken“, heißt es in der Erklärung.

Hinweise auf Wahlbetrug

Am Sonntag war in Venezuela eine verfassungsgebende Versammlung gewählt worden. Die Opposition boykottierte die Abstimmung. Sie wirft Maduro vor, das Land in eine Diktatur umbauen zu wollen. Die Wahl wurde von blutigen Protesten und Betrugsvorwürfen überschattet.

Unterdessen gibt es auch Hinweise auf Wahlbetrug. Der Techniklieferant Smartmatic erklärte, die Zahlen zur Wahlbeteiligung seien „ohne jeden Zweifel manipuliert“ worden. Die Differenz zwischen der tatsächlichen Zahl der abgegebenen Stimmen und der offiziellen Wahlbeteiligung betrage Schätzungen zufolge „mindestens eine Million“, hieß es seitens Smartmatic in London. Seit rund zehn Jahren liefert der britische Technologiehersteller die Wahlmaschinen für Venezuela.

Vier Mio. Stimmen in eineinhalb Stunden?

Zuvor hatte bereits die Nachrichtenagentur Reuters, die interne Daten der Wahlkommission einsehen konnte, von Zweifel an der Wahlbeteiligung berichtet. Dem Bericht zufolge hatten am Sonntag bis 17.30 Uhr 3,7 Millionen Menschen ihre Stimme abgegeben. Die Regierung hatte nach Schließung der Wahllokale eineinhalb Stunden später bekanntgegeben, dass 8,1 Millionen Venezolaner zur Wahl gegangen seien.

Die venezolanische Opposition kündigte einen neuen Protestmarsch an. Dieser „Marsch gegen den Betrug“ soll mit der ersten Sitzung der umstrittenen verfassunggebenden Versammlung zusammenfallen. Maduro erklärte inzwischen, er wolle die 545 Mitglieder vereidigen.