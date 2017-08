Trump will neues Einwanderungsgesetz

US-Präsident Donald Trump strebt eine Änderung der Einwanderungsgesetzgebung an, die deutlich mehr Wert auf Ausbildung und Fertigkeiten legt. „Wir wollen ein leistungsabhängiges System“, sagte Trump heute im Weißen Haus. Wenn künftig weniger Unqualifizierte in die USA einwanderten und in den Arbeitsmarkt drückten, würde mehr Chancengerechtigkeit für amerikanische Arbeiter herrschen.

Für eine permanente Aufenthaltsgenehmigung und Arbeitserlaubnis (Greencard) solle bevorzugt werden, wer Englisch spreche, gut ausgebildet sei und finanziell für seine Familie sorgen könne. Das solle anstelle familiärer Beziehungen oder einer Lotterie - beides Teil des jetzigen Systems - stehen. Nach Angaben des Weißen Hauses wandern jährlich etwa eine Million Menschen in die USA ein, die überwiegend gering oder gar nicht qualifiziert sind.

Republikanische Senatoren wollen ein entsprechendes Gesetz in den Kongress einbringen. Ein ähnliches Gesetz war im Februar im Senat mangels Mehrheiten nicht weiterverfolgt worden. Die USA ringen seit Langem und unter verschiedenen Präsidenten um Änderungen der Einwanderungsgesetzgebung. Unter Trump wurde die Politik gegen illegale Einwanderung drastisch verschärft.

Trump erfand Pfadfinder-Anruf

Trump sorgte unterdessen auch abseits seiner politischen Vorhaben für Aufregung. Anfang vergangener Woche erntete der US-Präsident für eine politisch aufgeheizte Rede vor 40.000 Pfadfindern breite Kritik. Trump selbst hatte dazu allerdings eine andere Wahrnehmung: Der Pfadfinder-Chef habe ihm bei einem Telefongespräch zur „besten Rede aller Zeiten“ gratuliert. Nur: Bei der Pfadfinderorganisation weiß man von keinem Anruf - und schon gar nichts von Lob.

Mehr dazu in Unangemessene Rede vor Kindern