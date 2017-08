Experte Dudenhöffer zum Problem Dieselmotor

Fahrverbote sind unausweichlich, den Dieselmotor wird es nicht mehr lang geben, sagen Umweltschützer nach dem Gipfel von Politik und Autoindustrie in Deutschland. In der ZIB2 ist Ferdinand Dudenhöffer, Automobilexperte der Universität Duisburg-Essen.

Das neue SPÖ-Wahlprogramm und alte Zielgruppen

„Ich hol mir, was mir zusteht!", lautet das Motto des SPÖ-Wahlprogramms. Die ZIB2 spricht mit Experten.

ZIB2-Homestory

In der Wahlkampfserie reisen ReporterInnen in ihre Heimatorte und beschreiben den gesellschaftlichen Wandel. Sonja Sagmeister ist in Jenig in Kärnten.

Viel Bauen bringt viel Hitze

Wie die zunehmende Verbauung für einen Anstieg der Zahl an heißen Tagen sorgt.

ZIB2 mit Armin Wolf, 22.00 Uhr, ORF2

Mail an die ZIB2

Textfassung: Zeit im Bild