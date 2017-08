Camping: Auf Urlaub und trotzdem daheim

Was für Außenstehende häufig nur ein lästiges Verkehrshindernis auf der Fahrt in den Urlaub ist, bedeutet für diejenigen, die drinnen sitzen, oft die Welt: das Wohnmobil. Seit einigen Jahren erlebt nicht nur das Reisefahrzeug ein Revival - die gesamte Branche boomt: Im Vorjahr zählte die Campingindustrie in Österreich so viele Nächtigungen wie schon seit 1994 nicht mehr. Urlauben im Freien, sagen Experten, sei wieder salonfähig geworden. Der Imagewandel freut die Tourismuswirtschaft, langjährige Camper hingegen sind besorgt: Die „Campingwerte“, fürchten manche, könnten verloren gehen.

