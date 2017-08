Tennis: Ofner wirft in Kitzbühel Nummer eins raus

Sebastian Ofner hat seinen Erfolgslauf bei den Generali Open in Kitzbühel fortgesetzt und ist in das Viertelfinale eingezogen. Der 21-jährige Steirer ließ sich heute auch nicht vom topgesetzten Uru­gu­a­yer Pablo Cuevas stoppen und rang den Weltranglisten-27. in drei Sätzen nieder. In der nächsten Runde bekommt es Ofner nun am Donnerstag mit einem weiteren Überraschungsmann zu tun. Eine Runde weiter ist auch Gerald Melzer, der sich gegen den kolumbianischen Qualifikanten Santiago Giraldo durchsetzte.

Mehr dazu in sport.ORF.at