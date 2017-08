Europa League: Austria nach turbulentem Spiel im Play-off

Am Ende hat die Austria mit 2:1 gewonnen. Das ist wohl das Positivste, was über den Aufstieg des heimischen Vizemeisters in das Play-off der Europa League geschrieben werden kann. Die Wiener bezwangen gestern in der zypriotischen Stadt Larnaka in einer hitzigen, kuriosen und nervenaufreibenden Partie AEL Limassol, zeigten dabei jedoch trotz langer Überzahl keine gute Leistung. Das Match war außerdem in der ersten Hälfte rund 15 Minuten unterbrochen, als nach einer Notbremse an Felipe Pires die Gemüter hochgegangen waren.

