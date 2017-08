US-Zug mit Gefahrengut entgleist und in Brand geraten

Im US-Bundesstaat Pennsylvania ist gestern in der Früh (Ortszeit) ein Güterzug mit Gefahrgut entgleist und in Flammen aufgegangen. Sicherheitskräfte ließen in dem kleinen Ort Hyndman alle Häuser im Umkreis von 800 Metern zum Unfallort evakuieren, wie die Eisenbahngesellschaft CSX mitteilte.

Berichte über Verletzte gab es zunächst nicht. Auf Bildern waren große Flammen und schwarze Rauchwolken zu sehen. Etliche Einsatzkräfte waren an Ort und Stelle, um die Lage unter Kontrolle zu bringen.

APA/AP/The Cumberland Times-News/Steve Bittner

Flüssiger Schwefel ausgelaufen

Nach Darstellung der Eisenbahngesellschaft waren mindestens 32 Wagen des Zuges entgleist. In einigen von ihnen wurde Gefahrgut transportiert. Aus einem Wagen lief Flüssiggas aus, aus einem anderen entwich flüssiger Schwefel. Beide fingen Feuer.

Der Zug war auf dem Weg von Chicago nach Selkrik im Bundesstaat New York. Er bestand aus fünf Lokomotiven und 178 Wagen. Warum er entgleiste, war zunächst unklar.