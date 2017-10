Hohe Wellen wie bei Hofburg-Wahl?

Die österreichische Bundespräsidentenwahl hat in ganz Europa hohe Wellen geschlagen - die politische Ausgangslage passte gut in den damaligen Diskurs. Demnächst wird ein neuer Nationalrat gewählt. Aber wie sieht die Außensicht auf Österreichs derzeit heißestes Thema diesmal aus? ORF.at hat sich in Brüssel umgehört - und von EU-Parlamentariern aus anderen Ländern und einem Politologen eine interessante Palette an Einschätzungen bekommen.

