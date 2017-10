Bundesliga: Austria hat offene Rechnung mit Altach

Mit zwei Spielen verabschiedet sich die Bundesliga heute in die Länderspielpause. Die Austria hat dabei im Ernst-Happel-Stadion (16.30 Uhr, live in ORF eins) eine offene Rechnung mit Altach zu begleichen, setzte es doch zum Saisonauftakt im Juli eine 0:3-Abfuhr in Vorarlberg. Wie die Wiener muss auch Titelverteidiger Salzburg im Abendspiel gegen den WAC die letzten Kräfte mobilisieren.

