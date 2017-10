Handball: ÖFB-Frauen landen Topsensation

Mit einem Heimsieg über Olympiasieger Russland hat das Frauen-Nationalteam eine der größten Sensationen in der österreichischen Handballgeschichte geliefert. In der EM-Qualifikation setzte sich die ÖHB-Auswahl gestern Abend in der Südstadt mit 27:25 durch. Und das, obwohl es zu Beginn noch nach der erwarteten deutlichen Niederlage gegen den haushohen Favoriten ausgesehen hatte.

