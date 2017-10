Brand in Linz wegen Zigarette - vier Verletzte

Bei einem Brand in der Linzer Innenstadt in der Nacht auf gestern hat es vier Verletzte gegeben. Eine in einem Aschenbecher vergessene brennende Zigarette dürfte das Feuer in dem Mehrparteienhaus ausgelöst haben.

