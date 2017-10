Taskforce soll Vorwürfe klären

SPÖ-Chef und Bundeskanzler Christian Kern verspricht „volle Aufklärung“ in der Causa Silberstein rund um rassistische Facebook-Seiten. Eine Taskforce der SPÖ soll die Vorwürfe aufklären. Kern betonte in einer kurzfristig anberaumten Presserklärung am Sonntag, dass weder er noch der am Samstag zurückgetretene Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler Kenntnis von den Aktivitäten rund um die Facebook-Seiten hatten. Auch für ihn seien noch viele Fragen offen, so der SPÖ-Chef, etwa wie es sein könne, dass Silberstein und sein Team auch nach der offiziellen Kündigung des Vertrags Mitte August offenbar bis zuletzt aktiv waren.

