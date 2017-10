Erste Ergebnisse bei Gemeinderatswahl im Burgenland

Bei der Gemeinderatswahl im Burgenland gibt es erste Ergebnisse. Einige Wahllokale schlossen bereits um 11.00 Uhr. Insgesamt sind rund 262.000 Burgenländerinnen und Burgenländer aufgerufen, ihre Stimme abzugeben.

Die Ergebnisse im Detail

Die Kommunalwahl brachte die ersten Bürgermeisterwechsel. SPÖ und ÖVP tauschten in vier Gemeinden die Ortschefs. Bocksdorf (Bezirk Güssing) und Neuhaus am Klausenbach (Bezirk Jennersdorf) gingen von der ÖVP an die SPÖ und Großmürbisch (Bezirk Güssing) und Tadten (Bezirk Neusiedl am See) von der SPÖ an die ÖVP.

