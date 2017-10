Bundesliga: Rapid steht Glück hilfreich zur Seite

Der SK Rapid hat seinen Aufwärtstrend in der tipico-Bundesliga nicht zuletzt dank einer kräftigen Portion Glück gestern prolongiert. Der von Kapitän Stefan Schwab in Mattersburg mit der Hand erzielte Siegestreffer sorgte für Debatten und großen Ärger bei SVM-Trainer Gerald Baumgartner, der von Schiedsrichter Manuel Schüttengruber in der Folge auf die Tribüne verbannt worden war. Glück hatten die Wiener auch bei drei Treffern der Mattersburger, die allesamt wegen Abseits nicht gegeben wurden.

