Bundeskanzler Kern will „volle Aufklärung“

Bundeskanzler und SPÖ-Chef Christian Kern hat heute in einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz erklärt, die Vorwürfe in der Causa Silberstein restlos aufklären zu wollen. Kern will eine „interne Taskforce“ einsetzen, Christoph Matznetter soll diese leiten. „Ich möchte ausdrücklich festhalten, dass wir mit den Inhalten dieser Schmutzkübel nichts zu tun haben wollen“, sagte Kern im Hinblick auf die Vorwürfe des Dirty Campaignings.