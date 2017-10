Zwei Tote bei Messerattacke in Marseille

Ein Messerangreifer hat gestern auf dem Bahnhof von Marseille in Südfrankreich zwei junge Frauen getötet, bevor er niedergeschossen wurde. „Diese Tat könnte terroristischer Natur sein, aber derzeit können wir das nicht bestätigen“, sagte Innenminister Gerard Collomb bei einem Besuch am Tatort.

Angeblich soll der Mann „Allahu Akbar“ (arabisch für: „Gott ist groß“) gerufen haben. Anti-Terror-Experten übernahmen die Ermittlungen: Die für alle Terrorfälle in Frankreich zuständige Pariser Staatsanwaltschaft zog den Fall an sich, wie die Behörde mitteilte. Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte die Tat für sich. Dies habe das IS-Propagandasprachrohr „Amaq“ unter Berufung auf eine „Sicherheitsquelle“ berichtet, erklärte das auf die Beobachtung islamistischer Websites spezialisierte US-Unternehmen Site.

APA/AFP/Bertrand Langlois

Täter polizeibekannt

Die beiden Opfer seien 17 beziehungsweise 20 Jahre alt, sagten Polizeivertreter. Eine Frau habe einen Stich in den Hals, die andere in den Bauch erhalten. Der etwa 30-jährige Angreifer habe ein Schlachtermesser bei sich getragen. Sein Erscheinungsbild sei das eines Nordafrikaners gewesen. Aus Polizeikreisen verlautete, dass der Mann wegen strafrechtlicher Delikte polizeibekannt sei.

Soldaten der Anti-Terror-Operation Sentinelle, die unter anderem auf wichtigen Bahnhöfen in Frankreich patrouillieren, eröffneten das Feuer auf den Angreifer. Er sei „neutralisiert“ worden, hieß es aus Sicherheitskreisen.

Innenminister Collomb sagte, es gebe nach Sichtung von Videoaufnahmen ein Fragezeichen zum Vorgehen des Mannes: Dieser habe nämlich zunächst ein erstes Opfer getötet und sei dann weggerannt, bevor er kehrt machte und eine weitere Frau angriff.