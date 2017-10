Neuer Kusturica-Film: Poesie statt Politik

Nach fast zehn Jahren Pause meldet sich Kultregisseur Emir Kusturica mit „On the Milky Way“ zurück. In dem Drama spielt Kusturica einen Milchmann, der sich während eines Krieges in eine geheimnisvolle Italienerin (Monica Bellucci) verliebt. Auf eindeutige politische Aussagen verzichtet er dabei zugunsten von Poesie und Metaphorik. Die Doppelrolle Regisseur und Schauspieler sei eine schwierige gewesen, so Kusturica gegenüber ORF.at. Das merkt man dem Film an - „On the Milky Way“ ist ein Kunstwerk, aber kein Meisterwerk.

