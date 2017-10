Kanada: Mutmaßlicher Terrorist verletzte vier Menschen

Bei einer Angriffsserie in Kanada sind fünf Menschen verletzt worden. Die Polizei geht nach eigenen Angaben von einem „Terroranschlag“ aus und gab gestern die Festnahme eines Verdächtigen bekannt. Der mutmaßliche Täter hatte den Angaben zufolge am Samstagabend in der Stadt Edmonton mit einem Auto zunächst eine Absperrung vor einem Fußballstadion niedergerissen und einen Polizisten angefahren.

Der Mann sei dann ausgestiegen und habe mit einem Messer mehrmals auf den auf dem Boden liegenden Beamten eingestochen, teilte die Polizei von Edmonton mit. Dann sei er geflohen.

APA/AFP/Michael Mukai

Wenige Stunden später fuhr der Verdächtige mit einem Lieferwagen in zwei Gruppen von Fußgängern, nachdem er vor einer Verkehrskontrolle geflohen war. Vier Menschen wurden verletzt. Die Polizei konnte den Verdächtigen anschließend festnehmen.