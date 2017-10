ORF.at-Wahlcouch: „Unser Verfassungsstaat“ für Pilz Heimat

„Für mich steckt in dem Begriff Heimat Österreich unser Verfassungsstaat, unsere offene Gesellschaft“, sagt Peter Pilz auf der ORF.at-Wahlcouch. Das seien Punkte, auf die er selbst in einem „Lernprozess“ gekommen sei, so der ehemalige Grünen-Politiker. Ein Verbot religiöser Symbole im öffentlichen Dienst hält Pilz für „gescheit“ - aber: „Das schöne Bild vom Bundespräsidenten darf hängen bleiben.“

