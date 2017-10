Maserati ging in Wien in Flammen auf

Ein Maserati ist in der Nacht auf gestern in Wien-Liesing in Flammen aufgegangen. Die Ermittler vermuten Brandstiftung. Als Polizei und Berufsfeuerwehr gegen 2.30 Uhr in der Richard-Strauss-Straße eintrafen, stand der Wagen bereits in Vollbrand.

