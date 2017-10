Menschen an der Wahl gehindert

Bei massiven Polizeieinsätzen gegen das umstrittene Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien sind am Sonntag mehr als 844 Menschen verletzt worden. Auf Anweisung aus Madrid hatte die spanische Polizei teilweise gewaltsam versucht, die Wahllokale abzuriegeln und die Menschen an der Stimmangabe zu hindern. Sogar Gummigeschoße wurden eingesetzt. Die Bilder der Gewalt sorgten nicht nur in Katalonien für Entsetzen. Regierungschef Mariano Rajoy bezeichnete den Polizeieinsatz als erfolgreich: „Heute hat es kein Referendum für eine Selbstbestimmung in Katalonien gegeben.“

