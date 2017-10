Schlagabtausch mit Kurz und Strache

SPÖ-Chef Christian Kern hat am Sonntagabend noch einmal versprochen, die Vorgänge rund um Dirty Campaigning vollständig aufzuklären. In einer Diskussion der Spitzenkandidaten auf ATV vermutete Kern aber auch, dass andere Parteien die Finger im Spiel gehabt haben könnten. Der SPÖ-Chef beklagte sich auch über Angriffe auf seine Person. Die politische Konkurrenz sieht viele offene Fragen: So wollte ÖVP-Chef Sebastian Kurz wissen, wer den Auftrag gegeben und wer die Aktivitäten finanziert hat. Und er und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache wunderten sich über die prompte Löschung der Facebook-Seiten nach Bekanntwerden der Affäre.

