Katalonien - 90 % stimmten für Unabhängigkeit

Bei dem umstrittenen Referendum über die Unabhängigkeit in der spanischen Region Katalonien haben die Separatisten am Sonntag mit rund 90 Prozent der Stimmen gewonnen. Das teilte die katalanische Regionalregierung in der Nacht zum Montag in Barcelona mit.

Etwa 2,26 Millionen Wähler hätten ihre Stimme abgegeben - die Wahlbeteiligung betrug somit rund 42 Prozent,teilte Regierungssprecher Jordi Turull mit.