Briten rüsten sich für „chaotischen Brexit“

Für den Fall, dass es doch keine Einigung zwischen der EU und Großbritannien beim „Brexit“ gibt, bereitet sich London auf einen „chaotischen Brexit“ vor. Das sagte die britische Premierministerin Theresa May gestern. May zeigte sich trotz der zähen Verhandlungen allerdings zuversichtlich, dass es bis März 2019 doch eine Scheidungsvereinbarung gibt.

Die britische Regierung arbeite auf jeden Fall geschlossen daran, so May, die am Parteitag der britischen Konservativen mit heftigem Gegenwind rechnen muss.

