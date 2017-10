Unfallauto erst nach Stunden entdeckt: Lenker tot

Ein 22-jähriger Pkw-Lenker ist gestern in Lunz am See in Niederösterreich mit dem Auto in einen Fluter gestürzt und tödlich verunglückt. Erst nach Stunden entdeckte ein Passant das Auto. Für den Lenker kam jede Hilfe zu spät.

