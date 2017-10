Heiße Themen spalten Parteien

Kaum ein Thema ist so zentral wie der Faktor Arbeit - im täglichen Leben, wie auch im Wahlkampf. Ein Blick von ORF.at in die Wahlprogramme zeigt, wie breit gefächert die Positionen der Politik zu Arbeitslosigkeit, Entlohnung, Steuern und Arbeitsrecht sind. So spaltet etwa das heiße Thema Arbeitszeit die Parteien - die Forderungen reichen vom Zwölfstundentag bis zur 30-Stunden-Woche. Einig zeigen sich die Parteien nur in einem Punkt, und der betrifft die Finanzen.

