Japannual: Neues Filmfestival widmet sich Japan

Überdrehte Familienkomödien, Anime, Horror, stille Charakterstudien: Das Kinoschaffen Japans ist so vielfältig wie unverwechselbar. Doch nur eine Handvoll japanischer Produktionen schaffen es Jahr für Jahr in österreichische Kinos.

Dem will nun ein neues Festival entgegenwirken: Japannual startet heute Abend erstmals im Filmcasino Wien und zeigt bis Donnerstagabend japanische Filme, die hierzulande sonst nicht zu sehen sind.

Hinter dem Festival steht die Österreichisch-Japanische Gesellschaft (ÖJG), die es sich zum Ziel gemacht hat, japanische Kultur zu vermitteln, von Ikebana über Cosplay bis japanische Küche. „Aber immer, wenn wir beisammensitzen und Filme diskutieren, reden wir nur über die Klassiker“, so Festivalorganisator Georg Schneider – denn das aktuelle japanische Filmschaffen sei einfach nicht zugänglich in Österreich.

Schneider war früher Geschäftspartner bei der Alphaville-Videothek, er hat das Festival nach einer Idee von Ayumi Kondo umgesetzt, die in Wien ein Lebensmittelgeschäft betreibt und im Vorstand der ÖJG sitzt.

Nichts zum Fürchten

Horror und Fantasy bleiben im Programm von Japannual ausgespart, „diese Filme laufen ohnehin beim /slash (Filmfestival, Anm.)“, wie Schneider sagte, doch der sonstige Genremix ist imposant: Mit dem Eröffnungsfilm „Close-Knit“ läuft ein bei der Berlinale gefeiertes einfühlsames Transgender-Drama.

Mit dem historischen Epos „Sekigahara“ über eine bedeutende Schlacht im Jahr 1600 hat Japannual sogar eine internationale Premiere nach Wien geholt. Das Familiendrama „Harmonium“ hatte in Cannes 2016 den Jurypreis in der Schiene „Un Certain Regard“ gewonnen. Und mit „Stray Dogs“ läuft ein Film-Noir-Klassiker von Akira Kurosawa, der selten zu sehen ist.

Japannual

Ein kleines Rahmenprogramm mit japanischem Trommelworkshop, Vortrag und Performances rundet das Festival ab, noch ist es mit gerade elf Filmen und vier Spieltagen überschaubar. Aber für Liebhaber japanischer Kultur holt es ein Stück Japan nach Österreich, das noch nicht hier zu sehen war. Es soll der Startschuss sein für eine von nun an jährliche Auseinandersetzung mit der Kinowelt Japans.