Oberösterreichische Metallbaufirma Fill insolvent

Das Metallbauunternehmen Fill mit Sitz in Hohenzell in Oberösterreich ist insolvent. Es habe heute beim Landesgericht Ried im Innkreis einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung eingebracht, teilte es am Vormittag mit. Man strebe eine Neustrukturierung und die Weiterbeschäftigung eines Großteils der derzeit 238 Mitarbeiter an.

