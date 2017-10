Vergewaltigung in Linzer Skaterpark

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf gestern in Linz eine 30-jährige Frau vergewaltigt. Das Opfer hatte sein Handy verloren, und der Mann bot der Frau Hilfe an. Unter diesem Vorwand soll er sie zu einem Skaterpark gelockt haben und dort über sie hergefallen sein.

Mehr dazu in ooe.ORF.at