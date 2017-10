Kultur-Apps: Tüfteln an der Zukunft des Museums

Die Digitalisierung geht auch an den Kulturinstitutionen nicht spurlos vorbei. Doch während einige Museen bereits eigene Apps für Besucher anbieten, ist der technische Fortschritt andernorts noch nicht angekommen.

Das Netzwerk OpenGLAM lud vergangene Woche zu einem „Kulturhackathon“ an die Fachhochschule St. Pölten. Zweieinhalb Tage tüftelten Teams, bestehend aus Softwareentwicklern, Kunstvermittlern, Forschern und Projektmanagern, an der Digitalisierung des kulturellen Erbes und an Ideen, die den Museumsbesuch revolutionieren könnten.

