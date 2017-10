Vom 32. Stock aus geschossen

Mindestens 58 Tote und 515 Verletzte, einige davon schwer: Das ist die traurige Bilanz eines Schussattentats auf ein Country-Konzert in der US-Metropole Las Vegas in der Nacht auf Montag. Bei dem Attentäter handelt es sich um den 64-jährigen Stephen Paddock aus Las Vegas, gab die Polizei am Montag bekannt. Paddock schoss aus einem Hotelzimmer im 32. Stock auf die rund 22.000 Konzertgäste. In seinem Hotelzimmer wurden mehrere Waffen gefunden. FBI-Angaben zufolge gibt es derzeit keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund.

