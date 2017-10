Peter Kraus brach sich bei TV-Spielshow den Oberarm

Sein Einsatz bei einer TV-Spielshow hat Alt-Rock-’n’-Roller Peter Kraus einen Knochenbruch eingebracht. Bei der Show „Spiel für Dein Land“, die auch im ORF zu sehen war, sei er am Samstagabend mit „Tatort“-Kommissar Axel Prahl und dann mit Sportkommentator Marcel Reif zusammengeprallt, sagte der 78-jährige Sänger der „Bild“-Zeitung (Montag-Ausgabe). Wegen des Knochenbruchs habe er die Nacht im Krankenhaus verbracht und Schmerzmittel genommen.

Operieren lassen will sich Kraus in Graz. Der Heilungsprozess werde nach Angaben der Ärzte vier Monate dauern. „Zu meiner Tour im Frühjahr bin ich wieder fit“, versprach Kraus in der „Bild“-Zeitung seinen Fans.