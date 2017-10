Anschlagsserie in Damaskus: Mindestens elf Tote

Bei offensichtlich koordinierten Angriffen in der syrischen Hauptstadt Damaskus sind nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mindestens elf Menschen getötet worden. Berichtet wird von drei Explosionen im Stadtteil al-Midan im Zentrum. Darunter seien zwei Detonationen durch Selbstmordattentäter und eine Autobombe gewesen.

Die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte bezieht ihre Angaben aus einem Netzwerk von Informanten in Syrien, ihre Angaben können von unabhängiger Seite nur schwer überprüft werden. Eine Bestätigung kommt diesmal von der syrischen Nachrichtenagentur SANA, der zufolge es in Damaskus eine „terroristische Explosion“ gegeben habe.