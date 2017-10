Iranische Panzer nahe irakischer Kurdenregion

Der Iran hat nach Darstellung der Kurden im Nordirak heute Panzer an der Grenze zu ihrer autonomen Region zusammengezogen. „Die Panzer sind von der kurdischen Seite aus zu sehen“, sagte ein Kurdenvertreter der Nachrichtenagentur Reuters. Es handle sich um etwa ein Dutzend Fahrzeuge, begleitet von Artillerie.

Nach Angaben iranischer Medien handelt es sich um ein gemeinsam mit dem Irak abgehaltenes Militärmanöver. Das zweitägige Manöver soll nach Angaben der Nachrichtenagentur FARS den Willen der beiden Nachbarländer gegen „Desintegration der Region“ demonstrieren. Sowohl Bagdad als auch Teheran haben das Referendum als illegal und verfassungswidrig verurteilt und das Ergebnis nicht anerkannt.

An dem gemeinsamen Militärmanöver sind nach Angaben der iranischen Armee Panzer, Artillerie, Drohnen und Flugzeuge beteiligt. Laut dem iranischen Staatsfernsehen fanden die Manöver in der iranischen Grenzprovinz Kermanschah nahe dem Übergang Parwis Chan statt. Kurdischen Angaben zufolge wurden irakische und iranische Einheiten auch nahe Hadsch Omran im Norden und in Berwis in der ostirakischen Provinz Dijala gesichtet.

Erstes gemeinsames Manöver seit 1979

Laut Experten handelt es sich um die ersten iranisch-irakischen Manöver seit der islamischen Revolution 1979. In den vergangenen Tagen hatten bereits der Irak und die Türkei Manöver im Grenzgebiet abgehalten, die als Drohung an die Kurden im Nordirak angesehen wurden, nachdem diese am vergangenen Montag für die Unabhängigkeit gestimmt hatten.