WM-Qualifikation: ÖFB-Quartett verpasst Finish

Das ÖFB-Nationalteam muss in den letzten beiden WM-Qualifikationsspielen am Freitag in Wien gegen Serbien und am nächsten Montag in Chisinau gegen Moldawien auf David Alaba, Martin Harnik, Marcel Sabitzer und Martin Hinteregger verzichten. Das prominente Quartett begründete die Absage gestern mit gesundheitlichen Problemen. Der scheidende Teamchef Marcel Koller nominierte Valentino Lazaro, Philipp Schobesberger, Christoph Knasmüllner und Florian Klein nach.

