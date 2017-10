Ein Pensionist als Massenmörder und viele Fragen

In Las Vegas erschießt ein 64-Jähriger mehr als 50 Menschen. Die IS-Terrormiliz reklamierte die Tat für sich, Ermittler sprechen von einem Einzeltäter. Dazu Liveberichte aus Washington.

Das SPÖ-Problem mit Facebook und Silberstein

Die SPÖ will rechtliche Schritte in der Causa Silberstein unternehmen, um die Aufklärung zu beschleunigen. In der ZIB2 sind Ingrid Brodnig (Autorin „Lügen im Netz“) und der Politikberater Thomas Hofer.

Madrid und Barcelona unter internationalem Druck

Nach der Eskalation beim Unabhängigkeitsreferendum bringt der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont überraschend Vermittlungen ins Spiel.

ZIB2 mit Armin Wolf, 22.00 Uhr, ORF2

Textfassung: Zeit im Bild